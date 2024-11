Ilnapolista.it - Kvaratskhelia ha brillato finora a intermittenza, una rete ogni due partite (CorSport)

Dopo aver segnato contro il Milan, Khvichatornerà a San Siro domenica per affrontare l’Inter. Il georgiano non ha mai segnato contro i nerazzurri e spera stavolta di invertire la rotta. Ad accompagnarlo in attacco ci saranno due ex della gara, ovvero Romelu Lukaku e Matteo Politano.haFabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:Kvara torna a San Siro e si prepara per il bis a Milano., il suo rendimento realizzativo ha seguito un criterio ben preciso: unadue. Regolare, continuo, costante nell’incostanza. Uno per due. La regola di Kvara. Ha. E non è una questione di gol: quel talento straordinario sprigionato come vento di levante, implacabile ma anche ideale per gonfiare le vele, s’è acceso e s’è spento.