Gaeta.it - Emergenza abitativa a Genova: oltre 1600 sfratti e migliaia di senza tetto, la situazione è allarmante

Facebook WhatsAppTwitter La crisicontinua a crescere, conesecutivi in attesa di esecuzione e un numero crescente di cittadini che si trovanoun. Secondo i dati Istat, circa 3000 persone sono costrette a vivere in strada, mentre gli appartamenti sfitti nel settore privato superano le 20 mila unità. L’aumento degli affitti, amplificato dagli affitti brevi, sta rendendo lainsostenibile. Durante il Social Forum dell’abitare, tenutosi ai Giardini Luzzati, il segretario del SUNIA CGIL di, Bruno Manganaro, ha esposto i numeri allarmanti di un’che colpisce sempre più famiglie.La difficileIl contesto abitativo aha subito un notevole cambiamento negli ultimi anni. Il segretario del SPI CGIL, Ivano Bosco, evidenzia come laodierna sia significativamente diversa rispetto al passato.