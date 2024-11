Zon.it - Ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di venerdì 8 novembre 2024: Capricorno, pianifica il futuro

L’oroscopo diFox per oggi,ArieteIn amore, è il momento di riflettere sule dedicare del tempo a te stesso. Sul lavoro, le situazioni insoddisfacenti potrebbero diventare intollerabili; valuta con attenzione le tue scelte professionali.ToroOggi è l’occasione giusta per chiarire molte questioni con il partner. Sul lavoro, aspettati novità positive in arrivo.GemelliContinua la fase di alti e bassi con qualcuno del segno del Leone o del Sagittario; è consigliabile prendere una decisione definitiva. Sul lavoro, cerca di completare i progetti entro metà mese.CancroSe sei single, potresti vivere un colpo di fulmine che riporterà l’amore al centro della tua vita. Sul lavoro, arrivano novità che ti renderanno molto contento.LeoneSia Venere che il Sole ti invitano alla cautela in amore.