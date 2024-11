Gaeta.it - Due denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza: indagini dei carabinieri a Locri

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’operazione mirata, idella Compagnia dihanno concluso un’inchiesta che ha portato alla denuncia di due individui accusati di aver percepito ildisenza il possesso dei requisiti necessari. Lesi sono svolte con attenzione e hanno evidenziato dettagli preoccupanti riguardo alle dichiarazioni presentate dai due indagati.Accertamenti e dichiarazioni falseLecondotte daihanno rivelato che i dueavevano presentato istanze per ottenere ildiasserendo di risiedere legalmente in Italia. Tuttavia, le verifiche hanno dimostrato che i soggetti risultavano effettivamente domiciliati in un altro paese. Questo aspetto ha sollevato dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni e ha portato ad accusarli diaggravata.