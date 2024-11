Ilrestodelcarlino.it - Domotica al servizio della disabilità. Quattro appartamenti in via Parini

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Una casa privata nata sull’esigenza di una persona con, per dare spazio alla creatività e al sogno di una vita indipendente. Il progetto ‘CasIna CurvAmare’, gestito dalla cooperativa sociale Cils per l’autonomia abitativa di ragazze e ragazzi con, prende forma e diventa realtà. Domani si spalancheranno le porte dei‘smart’ dell’immobile di edilizia residenziale sociale di via15 in zona Fiorita, destinati dall’Amministrazione comunale di Cesena e dai servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio a un’esperienza di vera e propria acquisizione per la vita autonoma per le persone con. In occasionepartenza ufficiale del progetto domani alle 15.30 si terrà l’inaugurazione deglicon l’ingresso dei primi inquilini.