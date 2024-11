Corrieretoscano.it - Commando assalta una ditta di abbigliamento di Vinci poi abbandona il bottino

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

– Nuovo assalto di un, dopo quello recente nel territorio di Fucecchio, a unadi. Nella notte a, i carabinieri della compagnia di Empoli sono intervenuti allaMicheli Gesta Srl dove alle 4 circa ignoti, dopo l’effrazione di una porta basculante scorrevole, hanno asportato alcuni capi di noti marchi di.L’immediata attività investigativa ha consentito di rinvenire in una strada di campagna uno dei mezzi utilizzati per perpetrare il delitto, con all’interno ancora la refurtiva asportata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Empoli.