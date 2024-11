Ilrestodelcarlino.it - Ciak a Pianoro, il nuovo film di Vicari: le modifiche alla viabilità

(Bologna), 7 novembre 2024 –Vecchio diventa il set cinematografico di “Ammazzare stanca” diretto dal regista Daniele. Il Comune di, referente di Emilia RomagnaCommission, collabora con la casa di produzione cinematografica Mompracem (che tra i lavori annovera anche “L’ispettore Coliandro” con Giampaolo Morelli e i tre“Diabolik” dei Manetti Bros). E la casa di produzione ha scelto la frazione diVecchio per girare alcune scene del. Le riprese, che sono state rimandate a causa dell’alluvione, si svolgeranno lunedì 11 novembre, dalle 9 alle 18.Le vie interessate dalle riprese e dall’allestimento del campo base sono: via Fratelli dall'Olio con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 18 per parcheggio mezzi e allestimento campo base; via Pietro Nenni (da via della Costa a via Fratelli Dall'Olio) con chiusura “stop & go” dalle ore 9 alle ore 18.