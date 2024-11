Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro Terme e Terra del Sole, si recupera il trekking urbano

Verràto sabato l’appuntamento con ilalla scoperta delle bellezze e della storia didelin agenda nel mese di ottobre e rinviato per maltempo. Organizzata in occasione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 2024, l’escursione viene concepita come "un modo di vivere una nuova dimensione di ospitalità: civica, comunitaria e inclusiva", spiegano all’ufficio turistico di. L’itinerario tra i gioielli locali prenderà il via alle ore 15.15 con partenza dal Palazzo Pretorio didel, dal 1579 al 1772 sede degli uffici dei capitani e dei commissari, a capo della Provincia della Romagna fiorentina e del Tribunale Civile e Criminale di prima istanza. All’interno dell’edificio sarà possibile visitare la sede della Compagnia Balestrieri, la più titolata d’Italia con ben tredici titoli tricolori in bacheca.