Wta Finals Riyadh 2024 nulla da fare per Jasmine Paolini | Zheng domina va in semifinale ed elimina l’azzurra

Sfuma il sognoper, sconfitta in due set da Qinwenedta dalle WTA. Match praticamente senza storia a, dove la finalista degli Australian Open e vincitrice dell’oro olimpico in singolare hato la contesa con il punteggio di 6-1 6-1 in appena un’ora e otto minuti di gioco. Prestazione senza sbavature al servizio per la classe ’02 cinese, che è riuscita a controllare sin dalla risposta anche gli scambi nei turni in cui al servizio c’era unasempre più sfiduciata con il passare dei minuti. Prosegue, quindi, il tabùper l’Italtennis alle WTAnel torneo di singolare, dato che nessuna delle nostre rappresentanti nella storia è finora riuscita a conquistarsi un poso tra le migliori quattro. Ora per la toscana è tempo di smaltire la delusione e preparare il doppio di domani con Sara Errani, dove la posta in palio sarà la medesima, ovvero l’accesso incontro Chan/Kudermetova.