Liberoquotidiano.it - "The Substance": un programma clandestino di ringiovanimento

THEal cinema Con Demi Moore, Margaret Qualley e Dennis Quaid. Regia di Coralie Fargeat. Produzione USA 2024. Durata: 2 ore e 20 LA TRAMA Una cinquantenne diva della TV, licenziata per limiti di età, aderisce a un) di. Ritorna ventenne, ma per poco. Non avendo rispettato i tempi delsi ritrova sotto le antiche spoglie. Tra la donna e il suo "doppio" inizia una battaglia con tragici risultati. PERCHE' VEDERLO perchè Coralie Fargeat, già partita fortissimo qualche anno fa ("Revenge") si rivela una regista di prima fila, districandosi in una trama alla dottor Jekyll con effetti portentosi (anche se il suo segno grosso non arretra davanti a tanti pugni nello stomaco)