MOVIOLA Real Madrid-Milan CorSport | sicuri che il contatto Emerson-Vinicius sia da rigore?

Ecco ladella sfida tra: ilè da, giusto annullare il goal di Rudiger? Nella super sfida di Champions League che ha visto ilimporsi per 3-1 in casa del, per quella che è stata e che sarà una serata che resterà nella storia del club di via Aldo Rossi, non sono mancate le polemiche per alcuni episodi che hanno lasciato qualche dubbio. Il primo che vogliamo andare ad analizzare è il, che ha portato aldel momentaneo 1-1. Il difensore brasiliano del Diavolo entra in scivolata disperata suin area di, ma l’attaccante brasiliano lo salta e si lascia colpire. Ilè davvero molto leggero, quasi cercato dall’attaccante dei Blancos, ma il direttore di gara Vincic fischia e il var non può non confermare.