Iltempo.it - La sconfitta della cultura woke, Cerno: "Gli americani non si sono fatti fregare"

Il grande ritorno di Donald Trump. Gli Stati Uniti si tingono di rosso, il colore dei repubblicani, e Kamala Harris escedalle elezioni presidenziali 2024. Quanto ha pesato, sul voto, il politicamente corretto dei democratici? Questo è stato l'interrogativo che Stefania Cavallaro, per iniziare l'edizione delle 19 del Tg4, ha posto a Tommaso. "Ha pesato perché è un modo per schivare il popolo. La vittoria di Trump è una vittoria da qualunque parte la guardi. Con quale combustibile vince Trump? Non con la violenza o con tutta questa confusionele che si fa con l'iper-democrazia americana. Vince con il carburantedemocrazia originaria: il popolo che lo vota", ha spiegato il direttore de Il Tempo. "Gli altri", ha invece fatto notare, "ripetono parole prive di significato reale.