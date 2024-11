Ilrestodelcarlino.it - La lista Futura-Riformisti: "Sviluppo e ambiente devono coniugarsi"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 6 novembre 2’24 – La questione ambientale è la priorità. E allora non poteva esserci luogo migliore dove parlare di programmi e obiettivi in vista delle elezioni regionali: in Fiera a Rimini, dove ieri è stata inaugurata la 27ª edizione di Ecomondo, la‘Emilia-Romagna’ – che sostiene la candidatura a presidente di Michele de Pascale – ha fatto il punto su idee e progetti, a sostegno dei quattro candidati riminesi in corsa. Il listone formato da Azione, Più Europa, Psi e Pri vede in campo a Rimini Cristiana Maceroni, operatrice turistica e volontaria della Protezione civile, vicesegretaria provinciale e responsabile per il turismo del Psi; Aldo Sampaolo, consigliere comunale di Coriano e segretario provinciale del Pri; Letizia Magnani, scrittrice e giorna(ha lavorato a lungo al Pio Manzù); Yuri Maccario Napolitano, chef, portavoce territoriale di Più Europa.