Harry Potter: Warner Bros annuncerà un nuovo film della saga? Ecco gli indizi (Rumor)

Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente del futuro cinematografico del franchise di, soprattutto a seguito delle dichiarazioni di Eddie Redmayne e Jude Law. I protagonistitrilogia di Animali Fantastici hanno infatti confermato che non sono previsti altricon Newt Scamander e gli altri personaggi. È quindi la fine del percorso per il Wizarding World? O forse no? Sebbene i prequel dinon abbiano ottenuto lo stesso successoprincipale, è noto che è in sviluppo una serie TV targata HBO, prevista per il 2026, che riporterà i fan nel mondo magico di, Ron e Hermione. Ma, secondo quanto riferito dal portale ScreenRant, questo potrebbe non essere l’unico progetto in arrivo. Infatti, l’annuncio recente di. riguardo a untratto da Il Trono di Spade potrebbe essere un segnale che undell’universo diè già in fase di progettazione.