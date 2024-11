Thesocialpost.it - Harry e William verso il disgelo grazie a Kate. L’indiscrezione: «La lite? È colpa di Meghan»

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Si sostiene che i legami di sangue siano impossibili da sciogliere. Tuttavia, anche nelle famiglie più unite, i contrasti possono sorgere inaspettatamente. Non fanno eccezione nemmeno i reali britannici, come dimostra la vicenda della Megxit. I tempi in cui il principe, di 42 anni, e suo fratello, il Duca di Sussex, di 40 anni, vivevano in armonia sembrano ormai un ricordo lontano. È una storia nota, ma i dettagli più profondi rimangono avvolti nel mistero. I sudditi e i fan si chiedono: quando è iniziata questa frattura? Fino ad oggi, non è stata fornita una risposta chiara. Secondo i tabloid, il punto di svolta risale a marzo 2019, quando si consumò una rottura definitiva tra le famiglie di Galles e Sussex. Ma qual è stata la causa scatenante?Leggi anche: Elezioni Usa, Trump e Harris si sfidano per la Casa Bianca – La diretta Una fonte vicina alla monarchia ha raccontato a Robert Lacey, autore del libro “Battle of the Brothers”, che la causa di questo scontro traè da ricondurre a una chiamata particolarmente accesa.