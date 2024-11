Abruzzo24ore.tv - Blitz antidroga: coinvolti vigile del fuoco ed ex carabiniere, operazione shock

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

Pescara -"Acque agitate": tre arresti nell'area vestina per spaccio di cocaina, tra cui undele un ex militare. Nell'ambito di un'condotta dai carabinieri di Penne, sono stati eseguiti tre arresti con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina. Tra gli arrestati, undeldi 51 anni, accusato di numerose cessioni di droga, e un exdi 52 anni, finito ai domiciliari. Le indagini, avviate lo scorso aprile sotto la direzione dell'Aliquota Operativa e chiamate "Acque agitate", hanno evidenziato un giro di spaccio che coinvolgeva anche luoghi vicini alla caserma dove ilprestava servizio. L'uomo, ritenuto un punto di riferimento per i consumatori locali, avrebbe effettuato vendite anche durante il turno di lavoro, sfruttando spazi come il parcheggio vicino alla caserma e la sua abitazione.