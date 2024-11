Lanazione.it - Biennale del merletto in lutto, si è spento a 90 anni il fondatore

Sansepolcro (Arezzo), 6 novembre 2024 – Era stato presidente del Centro Culturale Sansepolcro e soprattutto lo si ricorda alla testa dellaInternazionale del, una mostra unica al mondo per la sua ricchezza, poiché dislocata su più sedi e con migliaia di pezzi in esposizione. Sempre inconfondibile, con i suoi capelli lunghi e curati e la sua barba bianca; è morto all’età di 90il cavalier Paolo Piovaticci, il romano che, arrivato in Valtiberina mezzo secolo fa per motivi di lavoro assieme alla famiglia, si era innamorato di Sansepolcro fino a esaltarne l’immagine con diverse iniziative. Arte e cultura i suoi cavalli di battaglia: era pittore, scrittore, storico, poeta e curatore di eventi in Italia e all’estero. Anche in tempi più recenti, era stato componente della giuria del concorso dia tombolo di Anghiari.