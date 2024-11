Basta basta così Grande Fratello Alfonso costretto a bloccare Federica Davanti a tutti

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Lunedì scorsoD’Apice è entrato alcome nuovo concorrente. L’ex protagonista di Temptation Island 2024 ha quindi raggiunto la sua exPetagna, arrivata nella casa solo una settimana prima. E le sorprese non sono finite qui perché i due non sanno che nella prossima puntata dovrebbe entrare anche l’ex tentatore Stefano Tediosi. La storia si ripete? Dopo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti ci sarà un altro triangolo ‘pescato’ direttamente dal docu-reality di Filippo Bisciglia? Conferme al momento non ce ne sono e in attesa del presunto ingresso del single c’è chi spera in un ritorno di fiamma tra. Leggi anche:lancia la bomba sue la regia non fa in tempo a censurare GF,‘bloccata’ daLei non parsa molto sorpresa di vederlo arrivare dalla porta rossa.