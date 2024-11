Alonso sbalordito mentre Diaz si scatena

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-06 00:28:03 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Luisha segnato una brillante tripletta rendendo il ritorno ad Anfield miserabile per Xabi. L’esterno della Colombiaè stato richiamato nella formazione titolare dopo essere stato a riposo per la vittoria di sabato contro il Brighton e ha sfruttato al massimo la sua opportunità, segnando tre volte nel secondo tempo dopo che il Bayer Leverkusen diaveva ombreggiato un inizio di 45 minuti di basso profilo. Anche Cody Gakpo era a refertoil Liverpool ha mantenuto il record del 100% in Champions League in questa stagione. L’ex centrocampista del Liverpool, che secondo quanto riferito era considerato il successore di Jurgen Klopp prima che Arne Slot ottenesse l’incarico, ha ricevuto un caloroso benvenuto nel Merseyside, ma se ne andrà allarmato per il modo in cui la sua squadra ha capitolatoi padroni di casa si muovevano senza problemi attraverso il ingranaggi.