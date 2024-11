Zonawrestling.net - WWE: Il prossimo Raw sarà dedicato al decimo anniversario del New Day

Il New Day è una delle stable più longeve della storia della WWE ed è innegabile il successo avuto da Kofi Kingston, Big E e Xavier Woods. Numerosi regni da campioni di coppia e anche successo in singolo con Kofi e Big E che sono riusciti a diventare campioni del mondo, mentre Xavier ha vinto un King Of The Ring. Ultimamente c’è un po’ di tensione all’interno del gruppo che come sappiamo ha di fatto perso Big E dopo il bruttissimo infortunio al collo del 2022. Episodio speciale per celebrare il decennale Proprio in questo mese di novembre cade il decennale della nascita del New Day e allora il GM di Raw Adam Pearce ha deciso che la ricorrenza merita dei festeggiamenti. Per questo motivo ilepisodio di Rawal New Day. Durante Raw Exclusive, parlando con Kofi, Pearce ha reso merito al successo del gruppo con queste parole: “Quest’anno ricorrono i 10 anni dalla nascita del New Day.