Ilveggente.it - Sporting CP-Manchester City, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

CP-è una partita valida per la quarta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili. Subito aria di “derby” per Ruben Amorim, che si appresta a diventare il nuovo tecnico delUnited. I Red Devils hanno pagato la clausola per portare in Inghilterra l’allenatore che ha riportato in alto a suon di gol e bel gioco loCP, club che l’ex centrocampista guida dal 2020. L’annuncio ufficiale è già arrivato ma Amorim resterà a Lisbona fino a domenica prossima, raggiungendosolamente durante lo stop per gli impegni delle nazionali.CP-: tv,– Il Veggente (Ansa)Nel frattempo il suo unico pensiero sarà quello di far vincere più partite possibili ai biancoverdi nelle due gare con– un’eventuale vittoria farebbe già gioire i suoi prossimi tifosi – e Braga.