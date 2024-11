Ilgiorno.it - Scala, aspettando il 7 dicembre. Mattarella torna nel Palco Reale. Non ci sarà la premier Meloni

Allaè di casa, sin dalla sua prima apparizione da presidente della Repubblica datata 2018 per l’esordio di Attila. Il 72021, di ritorno al Piermarini dopo il forfait obbligato del 2020 causa Covid, il pubblico del Macbeth gli tributò una commossa standing ovation nel giorno che segnò la rinascita del teatro dopo i mesi terribili della pandemia: quell’interminabile applauso lungo sei minuti fu allo stesso tempo un sentito tributo al settennato che stava per esaurirsi e un accorato invito a cedere al pressing per il secondo mandato. L’anno dopo, a bis ormai consolidato, la platea scattò nuovamente in piedi prima dell’Inno di Mameli e del sipario su Boris Godunov per omaggiare il Capo dello Stato, che nell’occasione era affiancato anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dallaappena entrata in carica Giorgia