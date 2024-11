Terzotemponapoli.com - Rastelli: “Ci sta perdere contro una squadra come l’Atalanta”

L’ex attaccante e allenatore Massimoè intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. L’ex calciatore ha parlato della sconfitta del Napoli. Solo una battuta d’arresto perche ha una parola positiva sia per Lukaku che per Raspadori. Di seguito il suo intervento alla radio napoletana.: “Il ko del Napoli connon è un dramma” Così l’ex attaccante: “Il ko del Napoli connon è un dramma, ci stauna, se non sei al 100% è unache non perdona. Il Napoli – ha detto – ha incontrato il peggior avversario possibile in un miniciclo di ferro, Gasperini mette in difficoltà tutti. È una battuta d’arresto che ci può stare in un percorso di crescitaquello dei partenopei. Con l’Inter sarà una partita diversa, è unache ti fa ragionare di più.