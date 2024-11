Quotidiano.net - Paura sui binari. Chiede i biglietti in treno: controllore accoltellato. È sciopero delle ferrovie

Leggi tutto su Quotidiano.net

Due coltellate al fianco solo perché stava facendo il suo lavoro. L’aggressione è avvenuta a bordo delregionale 12042 che stava andando a Busalla. Vittima un capodi 44 anni, ferito in modo grave da un egiziano di 21 anni. Con lui una minorenne cittadina italiana nata a Genova da una famiglia di origine egiziana. I due giovani sono stati fermati subito dopo dai carabinieri del nucleo radiomobile. Come non mai prima, questa volta è scattata la protesta dei sindacati che hanno proclamato otto ore diper oggi, agitazione confermata anche dopo che il garante aveva chiesto loro di ridurla solamente a una manifestazione simbolica. Con la politica, in particolare il vicepremier Matteo Salvini, che ha espresso la sua "solidarietà a chisicurezza nelle", aggiungendo però che ci sono in Italia "troppi clandestini violent".