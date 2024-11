Novara multato per eccesso di velocità ma l’autovelox non era omologato | gli restituiscono la patente

Leggi tutto su Open.online

Un caso curioso di ricorso legale ha visto un automobilista evitare una maxisanzione perdiperchéusato per rilevare la suanon era. È quanto successo lo scorso maggio a un uomo che è stato inizialmenteper aver viaggiato a 255 km/h su un tratto stradale dove il limite era di 130 km/h. In poco tempo, gli è arrivata una multa di 845 euro e la sanzione prevedeva anche la sospensione dellada 6 a 12 mesi. Ma l’automobilista in questione, ricostruire l’Agi, ha scelto di passare per vie legali e di rivolgersi all’avvocato Gabriele Pipicelli, che ha presentato ricorso alla prefettura di. Il legale ha evidenziato che l’apparecchio utilizzato dalla polizia stradale era solo «approvato» e non «» per legge. Il prefetto, a quel punto, ha confermato l’illegittimità della misurazione effettuata poiché, secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, solo le rilevazioni effettuate con apparecchi omologati possono considerarsi valide.