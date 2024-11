Dilei.it - Marina La Rosa confessa “Guadagnavo 50 milioni, ma li ho spesi tutti”

Leggi tutto su Dilei.it

Dopo sedici anni di assenza, La Talpa torna a scuotere i palinsesti televisivi, con un cast che promette scintille. Tra i partecipanti della nuova stagione, che verrà condotta da Diletta Leotta, una collezione di personaggi che non passano inosservati: Gilles Rocca, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Andreas Muller, Elisa Di Francisca e Veronica Peparini. E poi c’è lei,La, l’icona della prima edizione del Grande Fratello, che ritorna per riportare quella grinta che non è mai passata di moda.La: un’icona che non smette di sorprendere Era il 2000 quandoLaentrò nella casa più spiata d’Italia, e da quel momento la sua figura è rimasta impressa nella memoria collettiva. Oggi, a 47 anni, torna sotto i riflettori con la stessa intensità di allora.