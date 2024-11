LIVE – Lille-Juventus 0-0 Youth League 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale di, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra bianconera arriva dalla sconfitta subita nello scorso turno contro lo Stoccarda e adesso vuole assolutamente ritrovare il successo e i tre punti, in modo tale da restare a contatto con il gruppone di squadre che è al comando della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 novembre alle ore 16:00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F50-0 1? Si comincia! 16.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti allascritta del match trallo di squadre giovanili. Si parte tra pochissimo.