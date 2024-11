Lanazione.it - L’assalto ai negozi di notte. Molte attività prese di mira. Telecamere rotte e sangue

Pontedera (Pisa), 5 novembre 2024 –ai. Uno stillicidio nelle notti di sabato e domenica tra furti e tentati furti. Piazza Martiri della Libertà (il Piazzone), via Gotti, via della Misericordia, piazza Gronchi, via Primo Maggio e piazza Caduti Cefalonia e Corfù. Al supermercato Conad di via della Misericordia due ragazzotti hanno spaccato una telecamera puntata sulla porta di ingresso e hanno provato a forzare la serratura della saracinesca. Ma non si sono accorti che dalla parte opposta un’altra telecamera ha ripreso tutta la loro azione malavitosa immortalandoli anche in volto. Si tratta di due sui vent’anni. Il proprietario del punto vendita andrà oggi a fare denuncia alle forze dell’ordine, ma le immagini sono già in possesso della polizia che sta cercando di risalire ai due tramite le fotografie della banca dati.