La dura legge del rating

Mattarella dice che le agenzie didovrebbero considerare gli straordinari successi economici dell’Italia. Ma dove sono questi successi?Martina Benassivia email Gentile lettrice, me lo chiedo anch’io. Quest’anno si prospetta una crescita dello 0,4% del Pil, contro l’1% che era l’obiettivo del governo. L’anno scorso (0,6%) siamo stati quasi il fanalino di coda dell’eurozona, superando di poco la Germania (ferma a 0,3%) non per merito nostro ma per demerito dei tedeschi che si sono fatti sabotare il Nord Stream da una manina alleata. La produzione industriale scende da 19 mesi consecutivi (–3,2% su base annua) e il fatturato da 16 mesi. Gli ordinativi sono in calo e “i dati sulla produzione tracciano un quadro preoccupante” (lavoce.info). Il potere d’acquisto si è ridotto del 6,4% (in Germania –4%, in Spagna –1,9%, in Francia –1,5%) e gli stipendi sono fermi, tranne un marginale recupero coi rinnovi contrattuali.