Linkiesta.it - Il programma di Etc Match 2024, un live tra nostalgia e futuro

Giunto alla seconda edizione, Etcè l’appuntamentodella nostra piattaforma lifestyle, su un “ring” fuori dalle solite rotte e location milanesi. Quest’anno si terrà venerdì 29 novembre, dalle ore 17:30, alla Fondazione Sozzani, in via Bovisasca 87, teatro di storie incredibili vista la missione pionieristica della Fondazione nei campi dell’arte, della fotografia, della moda e del design. L’evento sarà anche in diretta streaming sui nostri canali social. Anche quest’anno ci saranno quattro “round” da venti minuti condotti da Valentina Ardia (Editor in Chief di Linkiesta Etc) e Giuliana Matarrese (Editor at large de Linkiesta Etc), con ospiti speciali che a rotazione si daranno il cambio sul ring per parlare died estetica retro-future, spaziando tra moda e design, AI e archivi, editoria e musica, per non dimenticare le nuove rotte della sostenibilità che ci insegnano come cambiare processi produttivi e culturali, con un twist nuovo tra tecnologie, materiali e nuovi modi di comunicare il