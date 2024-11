Definì Vannacci un cog***ne Bersani assolto dall’accusa di diffamazione

Leggi tutto su Open.online

Pier Luigiè statodal Tribunale di Ravennadinei confronti del generale ed eurodeputato della Lega Roberto. L’ex leader del Pd aveva definitoun «coglione» nel corso di un’intervista alla Festa dell’Unità di Ravenna nel settembre 2023 e aveva poi ripetuto l’offesa in un’altra intervista televisiva. A darne notizia è Il Resto del Carlino. Più precisamente, parlando del controverso e contestatissimo libro Il mondo al contrario,si era chiesto «se in quel bar lì dove è possibile dare dell’anormale a un omosessuale», fosse possibile anche «dare del coglione a un generale». La procura aveva richiesto una multa di 450 euro per, ma il giudice per le indagini preliminari, ha respinto la richiesta, affermando che «il fatto non sussiste per insussistenza giuridica e linguistica».