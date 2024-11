Ilrestodelcarlino.it - Cittadella della giustizia, effettiva la vendita dell’immobile allo Stato

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

La consegna delle chiavi è cosa fatta. E finalmente ci siamo: l’edificio BManifattura Tabacchi è ufficialmente del Ministero, dopo che nei giorni scorsi èsottoscritto l’"atto di avveramento" tra la proprietà, in mano al Gruppo Casa Depositi e Prestiti, e lo, che rende il contratto di comprapienamente efficace. L’operazione, che pare essersi chiusa con un’offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro, era stata di fatto già finalizzata la scorsa estate col rogito, ma come previsto dalla normativa per gli edifici vincolati, c’era da aspettare la cosiddetta ‘condizione sospensiva’ di sessanta giorni prima del subentro effettivo del nuovo acquirente. In questa area, come noto, è annunciata la realizzazionecon la sede del Tribunale di Modena, la Procura e tutti gli altri uffici giudiziari, che ora hanno una dislocazione fortemente frammentata sul territorio cittadino, nello specifico due immobili di proprietà comunale e quattro in affitto, per un costo di circa 230mila euro all’anno.