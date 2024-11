Dilei.it - Cesare Cremonini, tracklist e data di uscita di Alaska Baby, il nuovo album

Leggi tutto su Dilei.it

Dopo la piacevole sorpresa fatta con il suo ultimo singolo,ha annunciato l’di, il suo. Un contenitore di brani in cui il cantante bolognese porta avanti, grazie a un filo conduttore, un racconto che suona come una rinascita e promette di essere una nuova tappa nella sua evoluzione musicale. Scopriamodie lista completa delle tracce del disco. “” è ildiErano passati due anni dall’ultimo progetto musicale di. Un silenzio partito dopo Ragazza del futuro terminato grazie a un singolo a sorpresa, Ora che non ho più te, che ha riacceso l’affetto da parte dei nuovi e vecchi fan che lo ascoltano dai tempi dei Lunapop. Ora,fa un passo in più: l’artista ha infatti annunciato l’di, il suo ottavoin studio di cui si era parlato già alla pubblicazione del suo singolo, ma che ora ha unacerta.