Quifinanza.it - Accordo Ue sulla riforma Iva, anche Airbnb deve pagarla

Il Consiglio Ue Ecofin ha trovato l’sulle nuove norme per l’imposizione dell’Iva nell’era digitale che hanno il fine di combattere l’evasione fiscale, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione. Le nuove regolefatturazione elettronica e sul pagamento dell’imposta sul valore aggiunto interesserannole piattaforme online specializzate negli alloggi a breve termine, come, e di trasporto passeggeri, le quali dovranno pagare l’Iva in quasi tutti i casi in cui, invece, ora i singoli fornitori non la addebitano. Cosa prevede laUe sull’Iva Così come reso noto dalla Consiglio Ue Ecofin, ladel sistema Iva prevede una direttiva, un regolamento generale e un regolamento di attuazione che, in maniera simultanea, apporteranno modifiche a diversi aspetti.