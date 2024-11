Lanotiziagiornale.it - Un altro tribunale boccia Meloni: nuovo scontro sui Paesi sicuri

“Mi auguro che non accada” il ripetersi di decisioni come quella deldi Roma che non ha convalidato il trattenimento dei migranti all’interno del Cpr in Albania. Con queste parole il 21 ottobre il guardasigilli Carlo Nordio spiegava la ratio con cui il governo ha varato un decreto legge per inserire l’elenco deinon più in un decreto interministeriale ma in una norma primaria, che “il giudice non può disapplicare: se la ritiene incostituzionale può fare ricorso alla Consulta”. Giusto ieri però il giudice deldi Catania ha annullato il provvedimento di trattenimento per un migrante egiziano, che aveva chiesto nei giorni scorsi lo status di rifugiato. E secondo quanto scrive Repubblica c’è una seconda sentenza che arriva da Roma a sconfessare e disapplicare il decreto del governo.