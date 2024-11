Liberoquotidiano.it - Trasporto aereo: Finnair, pronto il primo aeromobile Embraer rinnovato

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) -, la compagnia aerea della Finlandia, ha avviato il rinnovamento delle cabine della sua flotta di aeromobiliper migliorare il comfort dei passeggeri anche sulle tratte più brevi. Ilcon cabina rinnovata è giÃ, e l'obiettivo è di completare l'aggiornamento dei 12 velivoli entro la primavera del 2026. Durante la stagione invernale 2024-2025, saranno rinnovati sette aerei, mentre gli ultimisaranno aggiornati nella successiva stagione invernale 2025-2026. La flottaviene utilizzata per le rotte verso molte delle destinazioni diin Finlandia e nel resto d'Europa, soprattutto per le tratte più brevi nell'Europa settentrionale e centrale. La palette di colori e l'atmosfera delle nuove cabine sono state progettate per adattarsi a quelle della flotta wide-body di, recentemente rinnovata, e della nuova lounge Schengen diall'aeroporto di Helsinki.