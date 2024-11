Oasport.it - Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Gragnolati guida Trieste, Malluzzo dà la prima gioia al Cosenza

Leggi tutto su Oasport.it

Laregular seasonSerie A1 di, lascia al comandoclassifica il terzetto composto da Orizzonte Catania, SIS Roma e Rapallo, ancora a punteggio pieno, consubito in scia, eche in una gara al cardiopalma conquista i primi tre puntistagione., Plebiscito Padova esclusa dalle Coppe Europee per la stagione in corso LE3ADI SERIE A1 Cristina): le calabresi conquistano i primi tre puntistagione e l’attaccante classe 2005, prodotto del vivaio cosentino mette a segno due gol nel giro di 35? che valgono il definitivo 13-12 nella vittoria interna contro Ancona. Arianna): l’attaccante delle alabardate mette a segno tre reti nel successo per 15-8 contro il Bogliasco. L’atleta classe 1996 tiene a galla le giuliane nel primo quarto, poi contribuisce a ribaltare la contesa nel secondo e periodo ed a chiudere i contri nella quarta frazione.