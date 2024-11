Impresaitaliana.net - Macchine tessili, calano gli ordini nel terzo trimestre del 2024

Leggi tutto su Impresaitaliana.net

Acimit: “Calo deglididel 19% rispetto a luglio-settembre 2023” Non se la passa bene il settore italiano di produzione delle, a causa del freno registrato sui mercati esteri (-23%), che rappresenta l’86% deglitotali, tutto il settore va in affanno. La fotografia relativa all’andamento del settore dila fa l’Ufficio Studi di Acimit, l’associazione dei Costruttori Italiani di, che registra un calo deglipari al 19% rispetto al periodo luglio-settembre del 2023. «L’indice deglicontinua a mantenersi su livelli bassi. È la domanda estera a preoccupare maggiormente. Gli investimenti in macchinari, infatti, restano al palo in alcuni dei principali mercati del meccanotessile italiano, quali India, Turchia e Bangladesh» afferma Marco Salvadè, presidente di Acimit. Bisogna aggiungere che in Italia, per fortuna, i produttori difanno registrare un recupero del 15% rispetto al2023.