La Scotti è interminabile. Gioia al Pala Sammontana

USE ROSA 74 CESTISTICA SPEZZINA 63 USE ROSA: Colognesi 18, Ianezic 7, Castellani 16, Antonini 4, Vente 11; Leghissa 6, Fiaschi n.e., Ruffini 2, Chelini n.e., Ndiaye 7, L’ala n.e., Casini 3. All. Cioni. CESTISTICA SPEZZINA: D’Angelo 19, Templari 16, Granzotto 3, Missanelli 10, Diakhoumpa 3, Mbaye 2, Moretti 10, Guzzoni n.e., Guerrieri n.e., Varone n.e., Murgese n.e. All. Consolini. Arbitri: Giustarini di Grosseto e Chiarugi di Pontedera. Parziali: 16-24; 34-35; 44-43; 56-56; 62-62. EMPOLI – Al termine di una grande battaglia l’Use Rosasi sblocca anche al. Ci sono voluti però due tempi supplementari e un canestro di Colognesi proprio allo scadere del primo quando sembrava ormai maturata un’altra sconfitta interna, per piegare una coriacea Cestisitca Spezzina.