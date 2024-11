Uominiedonnenews.it - Il Patriarca 2, Prima Puntata: Mario È L’Assassino Di Carlo!

Il2,è colui che ha assassinato, ma Nemo non lo sa e continua a fidarsi di lui. Un ritorno dal passato destabilizza Bandera! Ilsta per tornare su Canale 5 con la sua seconda stagione. Al centro dell’attenzione ci sarà ovviamente ancora una volta Nemo, che per il momento però non sarà al corrente di un segreto terribile. È stato, infatti, ad assassinare suo figlioal termine dellastagione. Ma ecco che cosa sta per succedere. Il2,: Nemo vicino a, non sa che èdi! Nemo torna al centro dell’attenzione dopo aver affrontato il lutto per la morte di suo figlio. Nonostante il dolore immenso per la perdita subita, Nemo sembra aver ritrovato un suo equilibrio, non soltanto in famiglia ma anche con la sua patologia. Perciò riprende ad occuparsi degli affari della sua famiglia, sebbene lo scontro per mettere le mani definitivamente sulla sua attività non sia mai terminato.