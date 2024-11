Inter-news.it - FOTOGALLERY IN – Le foto di Inter-Venezia 1-0, 11ª giornata di Serie A

Leggi tutto su Inter-news.it

1-0 è l’undicesima gara stagionale inA per i nerazzurri. Ecco lacon-News.it, presente a San Siro con il nostrografo Tommaso Fimiano (copyright-News.it).CON COPYRIGHT-NEWS.IT– Tutte ledella partita tracon ladella partita realizzata dalla redazione di-News.it. presente a San Siro con il suografo Tommaso Fimiano. Di seguito le immagini inedite e dal campo dei giocatori nerazzurri, che stasera hanno vinto 1-0 con il brivido finale. In gol Lautaro Martinez. Ora per la squadra di Simone Inzaghi due sfide fondamentali contro Arsenal e Napoli, rispettivamente in Champions League e in campionato. Qui sotto tutte ledella partita di stasera.A (di Tommaso Fimiano/Copyright-News.