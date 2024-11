Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Ag. Palacios: «Esordio con l’Inter? Da sogno a realtà! Aiutato da 2 compagni»

in Empoli-Inter ha esordito per la prima volta con la maglia della Beneamata. Inter-News.it ha intercettato il suo agente, Francisco Hernandez, che ha raccontato le emozioni del ragazzo e i suoi primi tre mesi a Milano. Mercoledì, nel turno infrasettimanale,ha giocato per la prima volta con la maglia del. Cosa ha provato Tomas al suoin Serie A? Una felicità enorme, è undiventato, ora è concentrato nel continuare a lavorare e poter aggiungere sempre più minuti e aiutare la squadra quando ne avrà bi. Il suoè riuscire nele nella Nazionale argentina. Comeha trascorso questi primi due mesi al. Si è già inserito bene nel gruppo? Ha vissuto e sta vivendo molto bene questi primi mesi al. È molto felice, si adatta giorno dopo giorno, tutte le persone del club, i suoidi squadra lo hannomolto, è molto grato e molto motivato.