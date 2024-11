Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, Sinner rischia un girone con Alcaraz e Djokovic. Partecipanti e sorteggio: ecco qual è la situazione

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

È ufficialmente cominciata la rincorsa di Jannikalle Nitto ATP: i migliori 8 tennisti della stagione, infatti, saranno in campo al Pala AlpiTour di Torino dal 10 al 17 novembre. Il numero uno al mondo è già arrivato in città, pronto e carico per un finale di stagione che lo vedrà protagonista tra il capoluogo piemontese e Malaga, dove, invece, sarà in missione per difendere la Coppa Davis vinta dall’Italia un anno fa. Dopo aver conquistato il Six Kings Grand Slam, il torneo amichevole che si è disputato in Arabia Saudita, dove l’altoatesino ha avuto modo di mettere le mani sul ricco montepremi da 6 milioni di euro,si è preso una lunga pausa: il campione azzurro, infatti, non ha difeso il titolo di Vienna, nella stessa settimana ha disputato il torneo arabo, poi ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy, a causa di un virus influenzale che l’ha costretto a ritirarsi.