Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 13:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdemai trovati dalla redazione rallentamenti sul Lungotevere Tor di Nona per un incidente all’altezza di via della Rondinella in zona Vaticano possibili disagi alla circolazione Al termine della benedizione con Papa Francesco in piazza San Pietro ci spostiamo a Ostia chiuso in viale delle Repubbliche Marinare tra Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca d’Aosta Per consentire lo svolgimento di un evento commerciale fino a domani 4 novembre al Circo Massimo sarà aperto al pubblico per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sulle attività delle nostre forze dell’ordine per l’occasione chiusa via dell’Ara massima di Ercole e tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.