Liberoquotidiano.it - Orietta Berti crolla e piange a Verissimo: "Morta a 20 anni", Silvia Toffanin sconvolta | Video

Momenti di grandissima, forse inattesa commozione a, su Canale 5. In studio dac'è, una leggenda della musica leggera italiana, da tempo ormai diventata anche un'icona televisiva grazie al suo umorismo naif, la sua positività, la sua allegria. Ecco perché vederlare, con gli occhi lucidi, ha sconvolto i telespettatori e anche la stessa conduttrice di Mediaset. L'usignolo di Cavriago, questo il soprannome datole quando ancora giovanissima, negliSettanta, rivaleggiava con college come Milva, Mina e Iva Zanicchi, è accompagnata dai suoi figli, Omar e Otis. I due ragazzi parlano della madre e del padre Osvaldo Paterlini, e a un certo punto dell'intervista lachiede alla regia di mandare in onda un contributo. Nel filmato, insieme a Omar e Otis bambini, c'è anche la loro cuginetta, come la zia.