Napoli, Kvara verso l'addio: Conte si "tradisce" ai microfoni

Più passano le settimane e più c’è la netta sensazione che iltskhelia si separeranno. L’ha fatto capire anche Antonio. Sembra proprio che il destino di Kvichatskhelia alsia uno di quei rebus che ogni tifoso azzurro vorrebbe risolvere, e in fretta. Il rinnovo tarda ad arrivare e, inutile girarci intorno, la situazione inizia a far tremare più di qualche cuore partenopeo. Kvichatskhelia sempre più vicino al(Foto: Ansa) – serieanews.comL’idea che ilstia preparando un rinnovo “alla ADL”, con clausola di uscita strategica, è qualcosa che non lascia tranquilli. Insomma, se ne parla sempre di più, e con ragione. Ma cosa vuol dire “rinnovo alla ADL”? Beh, chi segue ilda anni conosce bene il modus operandi del presidente Aurelio De Laurentiis: offrire un contratto migliorativo al giocatore di turno, includendo però una clausola rescissoria studiata ad hoc per una potenziale cessione estiva.