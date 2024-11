Inter-news.it - LIVE Inter-Venezia 0-0: tante occasioni sprecate, quanti errori!

Leggi tutto su Inter-news.it

è il match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. La squadra di Simone Inzaghi affronta Eusebio Di Francesco e i suoi che provengono da una vittoria con l’Udinese. Calcio d’inizio alle ore 20.45 a San Siro.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 35? MKHITARYAN TIRA ADDOSSO A STANKOVIC DA SOLO! Lautaro Martinez lancia in profondità Dumfries, che mette in porta Mkhitaryan. L’armeno sbaglia incredibilmente ancora una volta a 10 metri dalla porta. 33? THURAM SBAGLIA ANCORA DAVANTI A STANKOVIC! Tiro di potenza a tu per tu con il portiere, palla sull’esterno della rete. 30? Ammonito Benjamin Pavard per unvento in ritardo.