Highlights Errani Paolini-Dolehide Krawczyk WTA Finals 2024 VIDEO

Glidella vittoria di Sarae Jasmine, che non sbagliano all’esordio nelle WTAdi Riyadh, in Arabia Saudita. La coppia azzurra batte in rimonta. 1-6 6-1 10-4 il punteggio a favore delle campionesse olimpiche in carica che, dopo un primo parziale troppo leggero al servizio, sono brave a resettare mentalmente e a restituire il favore del primo set portando la partita al tie-break decisivo dove riescono poi ad avere la meglio sulle americane. Rivedi i colpi migliori del match., WTA) SportFace.