Elezioni USA 2024, quando e come si vota per i candidati Trump e Harris: guida alle presidenziali

Ledegli Stati Uniti d'America si svolgeranno martedì 5 novembre. Gli orari dell'election day variano seconda dello Stato, sia per l'ora locale che per i diversi furi orari: le chiusure dei seggi inizieranno alla mezzanotte italiana e proseguiranno finosette di mattina. Gli elettori sceglieranno il o la presidente per succedere a Joe Biden. I principalisono Kamalaper i democratici e Donaldper il partito repubblicano.