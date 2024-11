Unlimitednews.it - Champions, lo sloveno Vincic arbitrerà Milan-Real Madrid

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il bosniaco Irfan Peljto è statodesignato per il match Lille-Juventus di martedì alle ore 21 evalevole per la quarta giornata diLeague. I suoiassistenti saranno i connazionali Senad Ibri?imbegovic eDavor Beljo. Il quarto ufficiale sarà Luka Bilbija, anche luibosniaco. Al Var ci saranno l’olandese Dennis Higler el’assistente, il polacco Tomasz Kwiatkowski.Per, in programma sempre martedì alle 21 è stato designato loSlavko. Con lui gli assistenti Toma? Klancnik e Andra? Kovacic SVN, il quarto ufficiale Matej Jug, tutti sloveni, mentre al Var l’olandese Pol van Boekele l’assistente Videos arà il portoghese Tiago Martins.L’azero Aliyar Aghayev dirigerà, invece, Bologna-Monaco, inprogramma al Dall’Ara, sempre alle ore 21 di martedì.